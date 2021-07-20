Калуга, 20 июля, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В международном аэропорту «Калуга» им. К. Э. Циолковского в 2021 году было вручено 69 протоколов гражданам России, прибывшим из-за рубежа и не прошедшим процедуру ПЦР-тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 20 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

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В 2021 году через воздушный пункт пропуска в Калугу прибыло более 4,5 тысячи граждан иностранных государств. В целях предупреждения распространения COVID-19 управлением ежедневно осуществляются мероприятия по выявлению, учёту и лабораторному обследованию лиц, пересекших государственную границу, и лиц, имевших контакт с больными коронавирусом. Выдано 186 предписаний об исполнении мероприятий по профилактике распространения коронавируса, в том числе — усилении дезинфекционного режима на объектах и обеспечении сотрудников предприятий средствами индивидуальной защиты. За неделю проведено 114 проверочных мероприятий, выявлено восемь нарушений, сумма наложенных штрафов составила свыше 38 тысяч рублей.

В настоящее время охват тестированием в Калужской области составляет 271,7 на сто тысяч населения.