Москва, 20 июля, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Только 0,4% жителей арктической зоны РФ постоянно сталкиваются с перебоями в системе горячего водоснабжения. Это втрое меньше, чем в среднем по России, свидетельствуют данные Росстата.

Михаил Пустовой Традиционный пейзаж под Мурманском

По данным службы, в России 56,6% домохозяйств обеспечены централизованным горячим водоснабжением. В российской Арктике таковых 88,2%.

Пользуются индивидуальными водонагревателями в России 34,1% домохозяйств, в Арктике — 7,2%. Вообще без горячей воды живут 9,3% российских семей, в Арктике их 4,2%.

Постоянные перебои с горячей водой возникают у 1,3% семей в России (0,4% — в Арктике), слабый напор воды наблюдают в 1,4% домохозяйств (против 0,8% в Арктике).

Холодной водой в России обеспечены 89,7% домохозяйств, от постоянных перебоев страдают только 1,3%. Для Арктики эти показатели — 97,8% и 0,2% соответственно.

Опрос Росстата охватил 60 тыс. домохозяйств по всей стране. Он проходил в рамках проекта «Комплексное наблюдение условий жизни населения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ненецком автономном округе и Чечне, по данным Росстата, заметнее всего снижается ожидаемая продолжительность жизни.

Читайте также: Ожидаемая продолжительность жизни снижается во всей России