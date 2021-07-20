Москва, 20 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Холдинг «Вертолёты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») представил на авиасалоне МАКС-2021, стартовавшем 20 июля в подмосковном Жуковском, новейший малогабаритный беспилотный вертолёт БАС-200. Винтокрылая машина была продемонстрирована впервые.

Juhasz Imre Вертолет

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Максимальная взлётная масса вертолёта достигает 200 кг, в воздухе машина может находиться более четырёх часов.

БПЛА может применяться для мониторинговых миссий и доставки грузов весом до 50 кг, пишет ТАСС. Управление беспилотником осуществляется с помощью подвижного пункта управления, который создан на базе легкового автомобильного прицепа.

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Как сообщало ИА REGNUM, на МАКС-2021 холдинг «Вертолёты России» также планирует представить первый опытный образец вертолёта Ми-171А3. После авиасалона машина отправится на программу наземных испытаний и совершит первый полёт в начале 2022 года. Вертолёт будет перевозить людей и грузы, а при необходимости — участвовать в спасательных работах.