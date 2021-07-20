Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Сотрудник таможенного поста Ростовской таможни попал под следствие за взятку, сообщили ИА REGNUM в Южном таможенном управлении.

Kaluganews.com На таможне

О совершённом преступлении в следственные органы сообщил поставщик припасов для морских судов загранплавания. Он заявил, что передал 37 тыс. рублей заместителю начальника отдела специальных таможенных процедур таможенного поста Речной порт Ростов-на-Дону за погрузку судовых припасов без контроля. Факт получения взятки выявлен и задокументирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере».