Симферополь, , 10:54 — REGNUM Крым не будет частью Украины, а Порошенко стоит успокоиться. Так прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о «возвращении Крыма» первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Крым наш! Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Петр Порошенко что-то сказал и теперь весь Крым «на ушах стоит». Не будет Крым частью Украины. Как говорил Жеглов: «Дырку ты от бублика получишь, а не Шарапова». Так вот и Порошенко — дырку получит, а не Крым. Пусть он успокоится», — цитирует Фикса «Крым 24».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что сможет «за год» «отнять» Крым у России и вернуть полуостров в состав Украины.

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