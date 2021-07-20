Рязань, 20 июля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Две девочки пострадали в результате наезда автомобиля в селе Санское Шиловского района Рязанской области. Пьяный водитель заехал на детскую площадку, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП

По предварительным данным, 19 июля в 18:45 водитель Kia не убедился в безопасности и, двигаясь задним ходом, заехал на детскую площадку. В этот момент там проходили две девочки трёх и пяти лет. У 31-летнего водителя установлено алкогольное опьянение — 0,6 мг/л выдыхаемого воздуха.

Дети с травмами госпитализированы.