Москва, 20 июля, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Во вторник, 20 июля, в столице России ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. Температура воздуха в городе составит +25… +27 °C. Об этом 20 июля сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Также указывается, что северо-западный ветер будет дуть в столице со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление составит 742 мм рт. столба.

Помимо этого, отмечается, что в ночь на 21 июля в Москве будет наблюдаться переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +13… +15 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля стало известно, что повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Московской области на ближайшие дни из-за риска возникновения пожаров.