Нарьян-Мар, 20 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе прививку от коронавируса сделали 12 548 человек, из них 10 506 полностью завершили вакцинацию. План по вакцинации выполнен на 64,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

Вакцинация

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По данным ведомства, в округе наблюдается неблагоприятная эпидситуация.

«Третья волна коронавируса завезена невакцинированными людьми, которые массово выехали на отдых и, вернувшись, привезли инфекцию. Население слишком долго принимало решение о необходимости вакцинации, теперь в результате имеем ряд заболевших, в том числе среди тех, кто только привился, так как на выработку иммунитета после вакцинации необходимо не менее 40 дней», — уточнили в департаменте.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю в НАО выявили 173 случая заболевания коронавирусом, с начала пандемии — 1 423. На лечении в настоящее время в регионе находятся 234 человека.