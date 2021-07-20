Москва, 20 июля, 2021, 10:54 — ИА Регнум. По итогам первого полугодия 2021 года на российском авторынке было продано около 400 тыс. автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Об этом сообщает агентство «Автостат».

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Таким образом, за отчетный период российские автолюбители купили на 37,5% больше новых SUV, чем год назад. При этом доля кроссоверов и внедорожников на авторынке России достигла 49,2% в общем объеме проданных автомобилей.

Наибольшим спросом среди кроссоверов и внедорожников в январе — июне 2021 года у жителей России пользовались модели: Hyundai Creta (38,8 тыс. ед.), LADA Niva (30,1 тыс. ед.), Renault Duster (19,7 тыс. ед.).

Практически все модели, вошедшие в «десятку» самых продаваемых кроссоверов и внедорожников преодолели отметку в 10 тыс. экземпляров. Исключением стал Nissan Qashqai, реализованный в количестве 9,7 тыс. единиц. Этот же кроссовер единственный из топ-10 показал отрицательную динамику продаж. В годовом сравнении продажи данной модели упали на 6,1%.

Ранее компания Chery зарегистрировала в России дизайн бюджетного кроссовера Chery Tiggo 2 Pro.

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