Варшава, , 10:52 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в эфире телеканала TVP-3 Kielce предупредил население о вероятном наступлении четвертой волны пандемии коронавируса грядущей осенью и заявил о том, что правительство страны рассматривает введение обязательной вакцинации от COVID-19, если в республике наступит критическая эпидемиологическая обстановка.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: болезнь на шаг впереди — все новости»

«На данный момент мы планируем вводить обязательную вакцинацию населения, но если количество заражений начнет резко увеличиваться из-за того, что люди не прививаются, мы рассматриваем вариант введения обязательной вакцинации. На сегодня я расчетливый оптимист, но я предостерегаю всех перед четвертой волной пандемии, которая может начаться», — заявил Моравецкий.

По словам польского премьер-министра, власти и так «сделали многое для того, чтобы вакцинировалось как можно больше граждан».

«Уже есть все возможные конкурсы, бонусы, лотереи, благодаря которым действительно некоторые граждане начали делать прививки. Но пока все равно в вакцинации участвует меньшая часть населения. Мы верим в то, что в августе, после отпусков, наши граждане будут активнее прививаться», — заключил политик.