Пекин, 20 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Исследователи из Китая, Германии и Великобритании разработали прозрачные окна, генерирующие энергию путем преобразования солнечного света в электричество, говорится в исследовательской статье, опубликованной в журнале Advanced Energy Materials, передает агентство Синьхуа.

jniittymaa0 Солнечные батареи

Прозрачные фотоэлектрические элементы показали большой потенциал, но повышение прозрачности достигается за счет снижения эффективности преобразования энергии. Исследователи разработали окно, преодолев это ограничение, объединив солнечно-теплоэлектрическое преобразование с селективным поглощением используемого материала длин волны.

По словам исследователей, пленка селективного поглощения длин волн обеспечивает до 88% пропускания видимого света и превосходное поглощение ультрафиолетового и инфракрасного излучения, тем самым преобразуя поглощенный свет в тепло без ущерба для прозрачности.

Прототип, соединяющий пленку с термоэлектрическими модулями выработки электроэнергии, обеспечивает выдающуюся мощность в четыре напряжения на площади 0,01 квадратных метра, подверженной воздействию солнечных лучей.

Эта технология может работать при температуре окружающей среды с высокой надежностью и имеет большие перспективы применения в производстве электроэнергии на месте, сохраняя прозрачность окон, что позволяет ей обеспечивать тепловой комфорт для жильцов зданий. Система также может дополнять солнечные панели на крыше и боковых окнах поездов или автомобилей.