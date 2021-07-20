Самара, 20 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Повышение температуры воздуха до +35°C ожидается в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

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Сообщается, что 21 июля в регионе ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 20 метров в секунду. Температура воздуха в регионе может подняться до +35°C.

22 июля в Самарской области столбик термометра также может подняться до отметки +35°C. По области в этот день ожидаются грозы и дожди.

Отмечается, что грозы с дождем в Самарской области ожидаются также и 23 июля.

Сотрудники МЧС РФ по региону рекомендуют жителям соблюдать правила безопасности во время жары. Они не рекомендуют длительное время находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.