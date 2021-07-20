Иркутск, 20 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Из-за высокой приточности Байкала с 20 июля вновь изменён режим работы Иркутского гидроузла. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области, среднесуточные сбросные расходы составят 3200 м³/с.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

По уточненному прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в июле полезный приток в озеро Байкал составит 6000−7000 м³/с (120−140% нормы).

Сотрудниками Центра государственной инспекции по маломерным судам и специалистами администрации города Иркутска проведено информирование населения, имеющего дачные дома на островах и на пониженных участках местности, о складывающейся гидрологической обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2021 года режим работы Иркутского гидроузла также был изменен: среднесуточные сбросные расходы составили 3100 м³/с.

Читайте также: Байкал поднимается: на Иркутской ГЭС вновь увеличен сброс воды