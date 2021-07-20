Москва, 20 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Москве в июне зафиксировано рекордное число сделок с вторичным жильём, сообщает 20 июля пресс-служба управления Росреестра по столице.

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За месяц в городе зарегистрировано 14 375 договоров перехода прав. В мае 2021 года заключили 13 084 соглашения.

«В июне число сделок на вторичном рынке жилья в Москве увеличилось на 10% по отношению к маю, на 65% больше месячного значения прошлого года и почти на треть превышает показатель 2019 года за аналогичный период, — прокомментировал итог месяца глава управления Игорь Майданов. — Это абсолютный максимум июня за все время статистических наблюдений».

Всего во втором квартале в столице зарегистрировали 44 804 сделки на вторичном рынке жилья. Это на 28% больше, чем в первом квартале — 35 004.