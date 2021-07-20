Москва, 20 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Жители РФ перешли в жесткий сберегательный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «Опора России», член «Партии роста» Наталия Кошелева. Так она прокомментировала итоги исследования, которое показало, что граждане РФ экономят не только на развлечениях и отпусках, но и на покупке еды и одежды.

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«В большей степени такое поведение продиктовано общим экономическим положением населения — бедностью миллионов людей, к которым прибавились и коронавирусные экономические последствия, — сказала Кошелева. — Зарплаты не выросли, как и пенсии. Они остаются ничтожно маленькими. Люди экономят элементарно на еде, покупают самые дешёвые продукты. На низкие зарплаты, пенсии наслоился рост цен на продукты, лекарства. Такое поведение для населения характерно не потому, что люди откладывают на отпуск или дорогую вещь. Это происходит, потому что просто объективно не на что покупать, не на что нормально жить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, проведенные в РФ исследования показали, что большинство граждан крайне пессимистически смотрят на свое экономическое положение.