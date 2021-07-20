На Украине введут в оборот коллекционную монету номиналом пять гривен
Киев, 20 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. На Украине появится коллекционная монета «Маяки», сообщила 19 июля пресс-служба Национального банка страны (НБУ).
Иван Шилов ИА REGNUM
Гривна
Как сообщается, монета «посвящена средствам навигационного оборудования — маякам. На Украине, которая расположена на пересечении торговых путей Восточной Европы и Средиземноморского бассейна и имеет более 2500 км морского побережья, насчитываются десятки маяков, каждый из которых имеет собственное имя, историю и форму».
Тираж монеты — 35 тыс. экземпляров.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее НБУ принял решение вывести из оборота жёлтую монету номиналом одна гривна.