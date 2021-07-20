Москва, 20 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. В возрасте 75 лет умер бывший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Владимир Захаров. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

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Причины смерти Захарова в федерации не уточнили.

Захаров был заслуженным тренером РСФСР. В 2010 году он был награжден Орденом Дружбы за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений.

Захаров был тренером таких спортсменов, как олимпийская чемпионка 2008 года Лариса Ильченко, серебряный призёр Игр-1996 Константин Ушков, бронзовый призёр Олимпиады-1992 Ольга Кириченко.

Кроме того, воспитанниками Захарова были трёхкратный чемпион мира Юрий Кудинов, чемпион мира и двукратный чемпион Европы Евгений Седов.