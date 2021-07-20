Москва, 20 июля, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Витамин D вырабатывается в организме только при движении, и лежать ради него на пляже совершенно бессмысленно. Об этом врач-педиатр высшей категории Марина Мамаева заявила в беседе с телеканалом «Звезда».

(сс) Aleksander Kaasik Пляж

Она отметила, что люди часто не знают об этом условии выработки витамина D. Однако в данном случае движение — это закон.

«Когда люди лежат на солнцепеке просто обездвиженные на пляже — это абсолютно бесполезная процедура», — пояснила врач.

По словам Мамаевой, витамин D вырабатывается при активном отдыхе не свежем воздухе. Для получения необходимой дозы провитамина D достаточно находиться под лучами солнца около 30−40 минут в день. Затем провитамин перерабатывается в организме.

Врач добавила, что витамин D почти не накапливается, так как организм его быстро расходует.

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