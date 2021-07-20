Вашингтон, 20 июля, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Первые статические испытания двигателей ракеты-носителя Super Heavy, предназначенной, как ожидается, для вывода космического корабля Starship на околоземную орбиту для его дальнейшего полета на Марс, провела американская компания SpaceX. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба компании на своей странице в соцсети Twitter.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

«Первый статический тест ускорителя на Super Heavy», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 июля пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщила, что все научные инструменты космического телескопа «Хаббл» возобновили работу в штатном режиме.