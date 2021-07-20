Иркутск, 20 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 местного времени из-за лесных пожаров, действующих на территории Иркутской области и Якутии, в зону задымления попали девять населенных пунктов в трех районах Приангарья.

geralt Лесной пожар

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Как сообщает территориальное управление ГУ МЧС РФ, речь идёт о посёлке Перевоз, селе Большой Патом, а также — поселке Мама, Луговский, Витимский, Колотовка, Мусковит и сёл Подволошино и Непа.

По информации Иркутского управления по мониторингу и гидрометеорологии окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций по оксиду углерода не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодня, 20 июля, в лесном фонде на территории Иркутской области действуют 29 пожаров на общей площади 33 181,5 га.

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