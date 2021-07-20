Суоярви, Карелия, 20 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. При тушении лесного пожара в Суоярвском районе Республики Карелия пострадали трое пожарных, им оказывается медицинская помощь. Об этом 20 июля сообщили в пресс-службе администрации региона.

Личная страница Артур Парфенчикова в «ВК» Лесной пожар в Карелии

Крупный лесной пожар бушует на территории Суоярвского района в Найстенъярвском лесничестве (в квартале 64) на площади около 1000 га. Пожар возник в полосе отвода железной дороги. Потенциальная угроза возникла в поселке Найстенъярви, там пострадали от огня три нежилых дома и две хозяйственных постройки, а также в поселке Суоёки.

В связи с угрозой перехода лесного пожара на населенный пункт администрация района ввела с 15 июля на территории района режим ЧС. А 18 июля тушение осложнилось сильным, порывистым ветром со сменой направления. В результате огонь перешел через участки, где были созданы минерализованные полосы и проведен отжиг.

К сожалению, не обошлось без пострадавших, трое пожарных, которые боролись с пламенем в Суоярвском районе, получили травмы и обратились в фельдшерско-акушерский пункт.

«После оценки их состояния доставлены для оказания офтальмологической помощи в Петрозаводск. При необходимости специалисты Суоярвской ЦРБ окажут пострадавшим и стационарную помощь, для этого в больнице подготовлено отделение», — уточнили в администрации республики.

На данный момент бригада скорой помощи Суоярвской ЦРБ постоянно дежурит в поселке Найстенъярви. Также в Сегежской и Пряжинской ЦРБ организовано дежурство бригад скорой помощи на трассе «Кола» рядом с местами лесных пожаров.

На текущий момент в Карелии действует 25 лесных пожаров на площади 5886 га. Показатели пожарной опасности, а также площади горения леса превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском, Беломорском и Сегежском районах. Одной из причин пожаров стало впервые в истории Карелии установившееся природное явление — атмосферная засуха.

Напомним, с начала пожароопасного сезона на территории республики возникло 246 лесных пожаров на площади 7403 га. В настоящий момент локализовано 13 пожаров на площади 107 га.