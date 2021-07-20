Москва, 20 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Человеку потеть полезно, однако некоторым людям необходимо избегать перегрева в жару. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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Он напомнил, что пот выводит вредные вещества — токсины и продукты обмена, однако с ним уходит в среднем до литра жидкости в день, поэтому не стоит забывать пить больше воды в жару, чтобы не произошло обезвоживание. Также, подчеркнул Тяжельников, главное — следить за чистотой кожи.

«Пот способствует размножению патогенных бактерий, для которых жара создает идеальную среду. Нужно чаще принимать душ, умываться», — подчеркнул специалист в беседе в РИА Новости.

Он добавил, что летом в жару нужно использовать солнцезащитные средства и средства после загара.

Медик добавил, что людям с повышенным потоотделением необходимо избегать перегревания.

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«Интенсивное потоотделение может приводить обезвоживанию и, как следствие, сгущению крови, тромбообразованию, выведению солей. Поэтому дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых организм хуже приспосабливается к изменению климатических условий, больше подвержены рискам», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил об опасности курения в жару. Он пояснил, что во время жаркой погоды идёт высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается, как и вред для организма.