Ульяновск, 20 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Из федерального бюджета выделяется 77,2 млн рублей на дооснащение ульяновской поликлиники. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте федерального правительства.

Ulgov.ru Михаил Мишустин в ульяновской областной детской клинической больнице имени Ю.Ф. Горячева

Решение о выделении федеральных средств принято по итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Ульяновск. Федеральные средства будут направлены на приобретение дополнительного медицинского оборудования для ульяновской поликлиники № 1 имени С. М. Кирова.

На данные средства будут закуплены четыре спирометра, два гематологических анализатора, системы рентгеновской компьютерной томографии и ультразвуковой визуализации, а также биохимический автоматический анализатор, анализатор для определения СОЭ, коагулометр для выявления признаков тромбообразования и промывающее устройство для планшетов.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Мишустин побывал в Ульяновской области 3 июня. Он посетил предприятия авиационного кластера и городскую поликлинику №1 им. С. М. Кирова, где пообщался с медицинскими работниками. По итогам поездки было заявлено, что в 2022 году из федерального бюджета будут направлены средства на модернизацию областной детской больницы, а в 2021 году выделят средства на закупку оборудования для поликлиники №1.

Напомним, ранее стало известно, что из федерального бюджета в Ульяновскую область будет направлено 1,5 млрд рублей в виде дотаций. Данные средства направят на решение проблем, которые поднимают жители при обращении в ЦУР.

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