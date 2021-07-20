Владикавказ, 20 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. На Северном Кавказе будет создан первый математический центр. Его работу организуют на базе Северо-Осетинского государственного университета имени Коста Хетагурова в Северной Осетии.

(сс) geralt Математика

Открытие Северо-Кавказского центра математических исследований запланировано на текущее лето. Идея открытия центра была поддержана Минобрнауки РФ. Финансирование в проект составит 40 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе университета.

Предполагается, что с появлением специализированной научно-образовательной организации будет создана возможность для углубленного изучения математики школьниками, а особо одаренные — получат возможность для погружения в олимпиадную математику.

«Региональный научно-образовательный математический центр поможет поднять уровень математического образования в СКФО. Одаренные дети должны получать блестящее образование и производить интеллектуальный продукт в своей стране. Центр займется актуальными проблемами теоретической и прикладной математики, вычислительной информатики, криптографии и других смежных областей наук», — приводит слова ректора СОГУ Алана Огоева.