Пекин, 20 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Три особи вида зебровых акул были успешно выведены тематическим парком «Королевство океана Чимлонг» в Чжухае, провинции Гуандун на юге Китая в первой половине этого года, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из к/ф «Челюсти». реж. Стивен Спилберг. 1975. США Акула

Акулы-зебры или stegostoma fasciatum, родились 27 февраля, 8 марта и 15 марта, соответственно, в этом году. Они выросли до 100−150 сантиметров в длину и весят от 300 до 400 граммов. Их физические показатели сейчас находятся в пределах нормы.

Молодые акулы-зебры покрыты широкими черно-белыми полосами, в то время как во взрослом виде их тела будут иметь светло-коричневые пятна. В 2020 году в тематическом парке впервые появились две акулы-зебры.

Международный союз охраны природы внес акул-зебр в список исчезающих видов во всем мире в 2015 году.