Москва, 20 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. По итогам января — мая 2021 года экспорт легковых машин из России составил 35,8 тыс. единиц, что на 43,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Машины

В денежном выражении из РФ за границу было вывезено автомобилей на общую сумму 575,1 млн долларов.

При этом в мае текущего года из России было экспортировано 7,5 тыс. машин на сумму 122,1 млн долларов. Здесь наблюдается падение на 22,2% к апрелю.

Что же касается экспорта грузовиков, то он за пять месяцев вырос на 23,4%, до 4,8 тыс. автомобилей на общую сумму 127,6 млн долларов. При этом в мае за границу было поставлено 1,2 тыс. грузовиков. В этот месяц число экспортируемых грузовых автомобилей сократилось на 4,4% по отношению к апрелю.

Напомним, с января по май 2021 года в Россию было импортировано 141,7 тыс. легковых автомобилей — на 82,8% больше, чем за январь — май 2020 года.

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