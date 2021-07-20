Пекин, 20 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Объем внешней торговли Китая вырос на 27,1% в годовом исчислении до 18,07 трлн юаней (около $2,79 трлн) в первом полугодии, что стало лучшим показателем в истории, сообщает агентство Синьхуа.

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Объем торговли вырос на 22,8% по сравнению с доэпидемическим уровнем в 2019 году, сообщило Главное таможенное управление КНР. Экспорт подскочил на 28,1% по сравнению с предыдущим годом, в то время как импорт вырос на 25,9% в юанях. Только в июне импорт и экспорт страны выросли на 22% в годовом исчислении до 3,29 трлн юаней, что свидетельствует о росте 13 месяцев подряд.

Торговля Китая с тремя основными торговыми партнерами — Ассоциацией стран Юго — Восточной Азии (АСЕАН), Европейским союзом и Соединенными Штатами — в первом полугодии сохранила устойчивый рост, заявил представитель бюро Ли Куйвэнь. В течение этого периода темпы роста объемов торговли Китая с тремя торговыми партнерами достигли 27,8%, 26,7% и 34,6% соответственно.

Торговля Китая со странами инициативы «Пояса и пути» выросла на 27,5% в годовом исчислении до 5,35 трлн юаней, в то время как торговля со странами Регионального всеобъемлющего экономического партнерства выросла на 22,7% в годовом исчислении, показали данные бюро.

Трансграничная электронная торговля Китая также поддерживала устойчивый рост в течение первых шести месяцев, при этом общая стоимость торговли выросла на 28,6% в годовом исчислении и достигла 886,7 млрд юаней, показали данные.

Во второй половине года рост внешней торговли Китая может замедлиться из-за высокой базы в прошлом году, сказал Ли, добавив, что ожидается, что внешняя торговля в течение всего года по-прежнему будет поддерживать быстрые темпы роста.