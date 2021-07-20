Иркутск, 20 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погодных условий 21 июля. По данным территориального ГУ МЧС РФ, ночью местами в северо-восточных районах ожидаются сильные дожди, грозы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

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«Убедительная просьба к гражданам, воздержаться от поездок на дальние расстояния, выходов на водные объекты для прогулок и рыбной ловли, отложить выход на туристские маршруты», — призывают спасатели.

Также 21−23 июля местами по области ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бодайбинском районе и городе Бодайбо Иркутской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации в лесах.

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