Пермь, 20 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Перми бывшая работница АО «ОДК-Пермские моторы» потребовала с предприятия в судебном порядке 500 тыс. рублей за приобретённое профессиональное заболевание, которое привело к инвалидности. Судебная инстанция частично удовлетворила требование. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

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Как установлено в суде, с 2002 года женщина работала в кузнечном цехе завода машинистом на молотах и прессах. В 2012 году при прохождении профосмотра ей был установлен предварительный диагноз профессионального заболевания. В ходе проверки Роспотребнадзор выявил на предприятии превышение уровня производственного шума, локальной вибрации, таким образом, рабочее место не соответствовало государственным нормативным требованиям охраны труда. Между тем завод проигнорировал рекомендации об использовании средств индивидуальной защиты для органов слуха для снижения уровня шума, установки оборудования на виброизоляционные опоры для снижения уровня вибрации.

Из-за повышенного уровня вибрации состояние здоровья работницы стало ухудшаться. В 2017 году женщине выдали медицинское заключение о профессиональном характере заболевания и невозможности работы в должности машиниста на молотах и прессах. В 2018 году трудовой договор с заводом был расторгнут. В 2020 году пермячке выдали справку об инвалидности и утрате профессиональной трудоспособности 30% бессрочно.

«Суд пришел к выводу, что материалами дела подтверждаются причинная связь между работой гражданки в АО «ОДК-Пермские моторы» во вредных условиях труда и возникновением профессионального заболевания, а также вина работодателя в непринятии всех необходимых мер для обеспечения безопасных условий труда работника», — сказали в пермском краевом суде.

В пользу истца присудили компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей. Апелляция предприятия оставлена без удовлетворения.