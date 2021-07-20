Сиань, Китай, 20 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Новый вид змей рода Elaphe был обнаружен исследовательской группой, в основном состоящей из китайских ученых, в горах Циньлин провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщил институт при Китайской академии наук, передает агентство Синьхуа.

Илья Савченко ИА Красная Весна Змея

Основываясь на сочетании морфологических и остеологических признаков и молекулярной филогенетике, ученые описали новый вид змей, который был назван Elaphe xiphodonta. По словам первооткрывателей, они собрали новый вид колубридов с южного склона гор Циньлиншань, который выглядит совершенно иначе, чем любой из известных видов, за исключением протоботропов jerdonii.

Детальные морфологические исследования и дальнейшие молекулярные анализы показали, что этот вид представляет собой отдельно развивающуюся линию в пределах рода Elaphe и может быть отличен от всех сородичей по морфологическим признакам, заявили ученые.

Представитель Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Ши Цзинсун сказал, что новый вид может избегать хищников, имитируя гадюку объяснили ученые, почему ученые ранее упускали из виду этот вид. Образцы Elaphe xiphodonta в настоящее время хранятся в институте и Университете Сунь Ятсена в Гуанчжоу.

Результаты исследований были опубликованы в недавней исследовательской статье в журнале ZooKeys.