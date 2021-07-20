Горно-Алтайск, 20 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. В Республике Алтай с начала сезона нападениям клещей подверглись почти 4 тыс. человек, что почти на 400 случаев больше, чем в прошлом году. В числе пострадавших более 1,3 тыс. детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

JerzyGorecki Клещ

70 человек в результате заболели клещевыми инфекциями, в том числе 11 — клещевым вирусным энцефалитом, 42 — клещевым сибирским тифом, 17 — клещевым боррелиозом.

«Исследования клещей в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии показали, что заразен практически каждый второй клещей: 48,4% исследованных клещей были заражены», — отметили в управлении.

В ведомстве отмечают, что тяжёлые случаи присасывания клещей фиксируются именно во второй половине лета, поскольку в течение сезона в клещах происходит накопление возбудителей.