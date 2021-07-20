Ростов-на-Дону, 20 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Большинство жителей Ростова-на-Дону раскритиковали проект продления набережной реки Дон, оставив отзывы в сервисе «Активный ростовчанин» на сайте городской администрации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Рассвет на набережной реки Дон

По мнению горожан, продлевать автомобильную дорогу по улице Береговой необходимости нет. Вместо этого лучше продлить пешеходную зону и создать комфортную городскую среду на правом берегу реки Дон.

ИА REGNUM напоминает, что власти дали горожанам месяц на обсуждение планировочной документации по продлению улицы Береговой. Свой отзыв жители Ростова-на-Дону могут оставить до 9 августа.