Москва, 20 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. На днях произошли значимые для нефтяного рынка изменения в политике ОПЕК+. Об этом 20 июля сообщил ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

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Он напомнил, что после двух недель переговоров комитет ОПЕК+ договорился об увеличении добычи нефти на 400 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с августа. И если само по себе увеличение добычи нефти на 2 млн. б/с в период с августа по декабрь для рынка было очевидно, то увеличение базовых уровней добычи с мая 2022 года не только для ОАЭ на 330 тыс. б/c, но и для Ирака на 150 тыс. б/c, а также для Кувейта на 150 тыс. б/c, для Саудовской Аравии на 500 тыс. б/c и для РФ на 500 тыс. б/c, оказалось скорее внезапным негативным сюрпризом, отметил эксперт.

По его словам, учитывая все изменения и новые параметры добычи ОПЕК+, наиболее вероятным сценарием будет пребывание нефтяных цен в диапазоне $60,00−70,00 за баррель Brent. Однако, добавил он, важно учитывать, что такая динамика будет актуальна, если сохранятся положительные оценки о росте спроса на нефть в текущем году на 5,4 млн. б/c, а кроме того, при условии, что 1,3−1,5 млн. б/с иранской нефти не вернется на рынок в случае обновления «ядерной сделки» США и Ирана.

Розман добавил, что в долгосрочной перспективе чёрное золото может уйти ниже отметки $70,00 за баррель Brent, такой базовый сценарий мы можем наблюдать уже в августе. Что же касается российской валюты, то в текущих условиях до конца месяца, вероятнее всего, сохранится боковой коридор 74,50−75,50 за доллар, считает эксперт.