Симферополь, 20 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Украине не удастся получить Крым обратно, все намерения и обещания властей и политиков по этому вопросу бессмысленны. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс, комментируя заявление бывшего президент Украины Петра Порошенко о том, что уже в 2022 году полуостров будет отобран у России и присоединён к Украине.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гурзуф. Крым

«Обещать не значит жениться, — подчеркнул политик. — В очередной раз заигрывают с представителями крымскотатарского народа, врут без зазрения совести. Ни стыда, ни совести».

Фикс ответил Порошенко фразой Глеба Жеглова из известного кинофильма «Место встречи изменить нельзя».

«Дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова». Так и с Крымом. Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым», — заявил в беседе с РИА Новости первый вице-спикер крымского парламента.

Фикс считает, что риторика Порошенко, по всей видимости, связана с возможными досрочными выборами на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, обращаясь к крымским татарам и ко «всем украинским мусульманам» по случая празднования Курбан-байрама, бывший украинский президент и лидер украинской партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко заявил, что уже в следующем году Крым будет отобран у России и станет украинской территорией.

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Напомним, Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Официальный Киев по-прежнему считает Крым своей территорией, «временно оккупированной агрессором», и не теряет надежды вернуть полуостров под свою юрисдикцию, не исключая силового пути.