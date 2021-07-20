Москва, 20 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Если в России и возникнет ситуация дефицита валюты, то она будет иметь кратковременный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала прогнозы о том, что причиной такого дефицита может стать скупка валюты в рамках бюджетного правила.

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«Бюджетное правило действительно является негласным механизмом регулирования динамики валютного курса рубля, — согласилась Воронкова. — Операции по покупке/продаже иностранной валюты для Минфина практически всегда сопровождаются изменением соотношения между спросом и предложением на валютном рынке. В настоящее время курс рубля вполне укладывается в планы мегарегулятора, и, скорее всего, Банк России будет стремиться к валютному балансу, в то время как валютный дефицит может привести к падению курса национальной денежной единицы ниже прогноза Банка России. Если и возникнет ситуация дефицита, то она будет иметь кратковременный характер».

Кроме того, она уточнила, что создание дефицита в валютной сфере за счёт усиления спроса населения также едва ли возможно, если принять во внимание показатели реальных доходов населения и инфляционных ожиданий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что широкие слои населения едва ли заметят тот дефицит валюты, который может образоваться на валютном рынке РФ.