Пекин, 20 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Онлайн-платформа, ориентированная на обучение людей новым профессиям, привлекла более 8 млн пользователей, согласно данным, опубликованным китайским гигантом электронной коммерции Alibaba Group, сообщает агентство Синьхуа.

Юлия Скоробогатова ИА REGNUM Ребята играют в разные профессии. Фотографировала Юлия Скоробогатова

Платформа, совместно запущенная Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая и коммуникационным приложением Alibaba DingTalk, нацелена на повышение квалификации специалистов. По данным DingTalk, среди пользователей наибольшая доля приходится на жителей восточно-китайской провинции Чжэцзян.

«В эпоху цифровой экономики обучение цифровым навыкам должно быть открыто для общественности», — сказал вице-президент Alibaba Group Е Цзюнь.

В июле 2020 года управление трудовых ресурсов Китая официально признало девять новых профессий, с целью идти в ногу с экономическим и социальным развитием.

Новые профессии, в основном в секторе здравоохранения и развивающихся отраслях, включают в себя техников по блокчейну, онлайн-маркетологов, тестировщиков информационной безопасности, консультантов по онлайн-обучению и помощников по общественному здравоохранению.

С появлением новых отраслей промышленности, создающих множество новых рабочих мест, Китай признал первую групп из 13 новых профессий в апреле 2019 года, а вторую группу — в марте 2020 года.