Беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте впервые представят на МАКС
Москва, 20 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте будет впервые представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Об этом сообщил 20 июля директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
Он отметил, что прежде этот беспилотный комплекс Россия предлагала на продажу только в разведывательном варианте. За период с 2019 по 2021 год иностранные партнёры заказали девять таких аппаратов.
Два «Ориона» заказали для показа и демонстрационных испытаний, а семь — для поставки, рассказал Шугаев РИА Новости в преддверии открытия авиасалона.
«Орион-Э» — средневысотный ударный БПЛА большой продолжительности полета, он может провести в воздухе сутки. Ударный аппарат оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения: неуправляемыми и корректируемыми авиабомбами и управляемыми ракетами. В российские войска этот дрон поставляют как «Иноходец».
Как сообщало ИА REGNUM, по словам Шугаева, Россия рассчитывает занять до 10% мирового рынка вооружений со своими беспилотниками.
Читайте также: Россия планирует занять 10% мирового рынка военных беспилотников