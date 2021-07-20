Москва, 20 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Экспортный беспилотник «Орион-Э» в ударном варианте будет впервые представлен на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021). Об этом сообщил 20 июля директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Международный авиасалон «МАКС-2019»

Он отметил, что прежде этот беспилотный комплекс Россия предлагала на продажу только в разведывательном варианте. За период с 2019 по 2021 год иностранные партнёры заказали девять таких аппаратов.

Два «Ориона» заказали для показа и демонстрационных испытаний, а семь — для поставки, рассказал Шугаев РИА Новости в преддверии открытия авиасалона.

«Орион-Э» — средневысотный ударный БПЛА большой продолжительности полета, он может провести в воздухе сутки. Ударный аппарат оснащен универсальным комплексом авиационных средств поражения: неуправляемыми и корректируемыми авиабомбами и управляемыми ракетами. В российские войска этот дрон поставляют как «Иноходец».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Шугаева, Россия рассчитывает занять до 10% мирового рынка вооружений со своими беспилотниками.

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