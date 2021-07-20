Цюрих, Швейцария, 20 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Новый девиз Олимпийских игр утвердил Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом 20 июля сообщает Inside the Games.

Олимпийские игры

Вместо знаменитой фразы «Быстрее, выше, сильнее», утверждённой в качестве девиза в 1894 году бароном Пьером де Кубертеном, слоган Олимпийских игр теперь будет звучать так: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Напомним, фраза «Быстрее, выше, сильнее» была впервые сказана французским священником Анри Дидоном на открытии спортивных соревнований в его колледже. Эти слова понравились Кубертену, и в 1894 году первый олимпийский конгресс утвердил их в качестве девиза.