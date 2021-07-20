В WADA рассказали о работе по восстановлению статуса РУСАДА
Монреаль, Канада, 20 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька продолжает работать с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) над восстановлением статуса. Об этом он заявил во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК).
Он добавил, что WADA также работает с МОК, чтобы защитить спортсменов, и сделает всё возможное, чтобы атлеты, которые подозреваются в употреблении запрещённых веществ, не приняли участия в ОИ в Токио.
Как сообщало ИА REGNUM, РУСАДА лишилось статуса соответствия в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Санкции действуют до 16 декабря 2022 года.
В начале июня 2021 года и. о. гендиректора РУСАДА Михаил Буханов заявил, что агентство получило от WADA план восстановления статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу.
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