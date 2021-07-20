Бодайбо, Иркутская область, 20 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Бодайбинском районе и городе Бодайбо Иркутской области в связи с ухудшением лесопожарной обстановки введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области В Бодайбинском районе и городе Бодайбо с 19 июля введен режим чрезвычайной ситуации в лесах

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара и тропические ливни в умеренных широтах — все новости»

Сейчас в Бодайбинском районе действует пять крупных лесных пожаров, зарегистрированных с 14 по 18 июля. Режим чрезвычайной ситуации в лесах с 5 июля функционирует также в Катангском районе, где действует 14 пожаров, один из которых обнаружен вчера.

Еще два ранее зарегистрированных пожара действуют в Киренском районе. 19 июля возникли четыре новых возгорания в Нижнеилимском районе, три — в Усть-Илимском, два — в Чунском, один из которых локализован.

Таким образом, на сегодня в лесном фонде на территории Иркутской области действуют 29 пожаров на общей площади 33 181,5 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 16 июля обострилась пожароопасная обстановка: действующими оставались 25 пожаров, их общая площадь составляла 26 515 га.

Читайте также: Дым от лесных пожаров в Якутии дошёл до Приангарья