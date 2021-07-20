Сыктывкар, 20 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Республика Коми достигла пика заболеваемости COVID-19. Об этом в своем видеообращении заявил глава региона Владимир Уйба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Объем заболевших и заражающих еще высокий. Это не плато, это пик, — пояснил глава. — Число выздоровевших небольшое: 87 человек. Я уже рассказывал, что заболевание в третью волну протекает тяжело, а инкубационный период маленький. Поэтому число заболевших большое, а выздоровевших маленькое», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на фоне роста заболеваемости COVID-19 выросла потребность в медицинских кадрах.