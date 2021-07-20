Рязань, 20 июля, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Возгорание площадью 800 квадратных метров тушат спасатели 20 июля на территории свалки твёрдых бытовых отходов в Рязани, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе правительства.

Пресс-служба администрации Рязани Горящая свалка

Информация о пожаре на свалке в районе южной окружной дороги Рязани поступила в дежурную смену в 05:04. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание, проводятся инженерные работы по недопущению дальнейшего распространения огня и проливка отдельных очагов.

На месте работает эколого-аналитическая лаборатория для отбора проб атмосферного воздуха. Пострадавших в результате пожара нет, причина возгорания устанавливается.