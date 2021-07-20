Владикавказ, 20 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Северной Осетии установлен факт многолетней аферы, в которой замешана бывший начальник отдела по выплате жилищных субсидий министерства труда и социального развития. Её подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении почти 2,9 млн рублей, сообщили 20 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Коррупция

Как установлено в ходе оперативных проверок сотрудниками управления ФСБ и СКР по региону, в феврале 2014 года подозреваемая оформила на 19 своих знакомых банковские карты, на которые впоследствии вплоть до ноября 2020 года переводились денежные средства, оформленные злоумышленницей как социальные льготы.

Указанные денежные средства женщина присваивала. Ущерб от ее действий за семь лет составил почти 3 млн рублей. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления.