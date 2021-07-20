Соледар, ДНР, 20 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования пять раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив по территории республики 21 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 20 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Так, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ выпустили восемь мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

«В результате миномётного обстрела вооружённых формирований Украины повреждён жилой дом в населённом пункте Александровка по адресу ул. Челюскинцев, 12… Жертв среди мирных граждан за отчётный период не зафиксировано», — сообщили в представительстве.

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В СЦКК отметили, что остановить обстрелы при помощи координационного механизма не удалось — украинская сторона отрицала факт ведения огня.

Напомним, ранее в ДНР была создана госкорпорация «Алмаз», которая призвана реализовывать политику ДНР в оборонно-промышленной сфере.