Пекин, 20 июля, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Китайская международная ярмарка торговли услугами (CIFTIS), основная платформа для торговли услугами в стране, состоится в начале сентября в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Ярмарка

Китай расширит открытость сектора услуг и еще больше ослабит ограничения на доступ к рынкам, заявил официальный представитель министерства торговли страны Чэнь Чуньцзян во время пресс-конференции.

Подчеркивая открытость, сотрудничество и восстановление мировой экономики, CIFTIS 2021 будет сосредоточен на текущих темах, таких как цифровая экономика и углеродная нейтральность, сказал глава Пекинского муниципального коммерческого бюро Ян Лиган.

На текущий момент около 140 зарубежных организаций и иностранных посольств в Китае заявили о своих намерениях организовать выставки или встречи в рамках CIFTIS.

Для ярмарки, которая состоится со 2 по 7 сентября будет представлена выставочная площадь около130 000 кв. метров, и, вероятно, будет проведено более 100 форумов, конференций и деловых переговоров.