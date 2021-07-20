Санкт-Петербург, 20 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Автомобиль перевернулся в массовом ДТП на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге. В результате дорожного происшествия пострадал один человек. Об этом 20 июля ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад».

Vk.com/spb_today ДТП на КАД (кадр видео Артем Б. группа в «ВК» ДТП и ЧП СПб»)

ДТП произошло около 09:00 мск 20 июля на 26 км внешнего кольца КАД, в районе поселка Бугры Всеволожского района Ленинградской области. Столкнулись три автомобиля, двигавшихся в попутном направлении. От удара автомобиль одного из участников аварии перевернулся.

«В результате ДТП пострадал один человек. Сейчас на месте находятся МЧС, сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, реанимация уже уехала», — уточнил собеседник агентства.

Поврежденные машины занимают полосу безопасности и третью полосу. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на этом участке КАД образовался затор протяженностью 3 км, также парализован въезд на КАД со стороны проспекта Культуры. Затруднено движение и по встречному направлению, там длина затора достигает 2 км.

Vk.com/spb_today ДТП на КАД в районе Бугров (кадр видео Артем Б. группа в «ВК» ДТП и ЧП СПб»)

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, ДТП предваряло лопнувшее колесо у грузового автомобиля, в результате чего в автомобиль въехал Hyundai, который задел LADA Largus, от чего последний автомобиль перевернулся.