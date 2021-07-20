Братск, Иркутская область, 20 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Братске появилось возможность капитально отремонтировать участок трассы «Вилюй» — от кольца на Усть-Илимск до Братской ГЭС и далее, до границы города. Как сообщает 20 июля пресс-служба правительства Иркутской области, это стало возможным благодаря тому, что в 2020 году почти 14 км проходящей по территории Братска дороги «Вилюй» передали из муниципальной в федеральную собственность.

Правительство Иркутской области Участок дороги до Братской ГЭС капитально отремонтируют

В рамках визита в Братск глава Приангарья Игорь Кобзев совместно с мэром города Сергеем Серебренниковым и главным инженером ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Сергеем Сунгатулиным осмотрел часть трассы, расположенной в Падунском районе северной столицы региона.

«Эта дорога стратегически важна. Она проходит, в том числе, по плотине Братской ГЭС. Долгие годы ее ремонт был невозможен, так как муниципальному бюджету такие объемы финансирования не по силам. Правительство Иркутской области поддержало инициативу мэра Братска по передаче участка трассы в федеральную собственность. Все 14 километров дороги планируется капитально обновить к 2026 году», — сказал Игорь Кобзев.

Как сообщил Сергей Сунгатулин, уже в 2020 году был выполнен большой объем работ по текущему ремонту трассы. На это направили свыше 80 млн рублей. Дорогу привели в порядок, количество жалоб водителей на ее состояние резко сократилось. В настоящее время идет разработка проектной документации на капремонт шестикилометрового участка. В июне 2022 года должны начаться работы.

В их рамках предусмотрены расширение проезжей части до четырех полос, создание разделительной полосы, кольцевых развязок, тротуаров, обустройство остановок, светофоров, ливневой канализации и других объектов.

В том числе, будет реконструирован подземный переход. Одновременно начата разработка проектной документации на капремонт участка дороги протяженностью 8 км, который расположен в Правобережном районе города, от плотины ГЭС до границы Братска.

«Важно организовать работу так, чтобы ремонтные работы не создавали жителям никаких неудобств. Братчан нужно информировать о сроках и этапах ремонта. Обязательным условием проекта является безусловное соблюдение всех действующих экологических норм, обеспечивающих комфортную среду для жителей Братска», — подчеркнул губернатор.

Как отметил Сергей Серебренников, решения вопроса ремонта дороги «Вилюй» братчане ждали много лет.

«Мы приложим все усилия к тому, чтобы создать комфортные условия для всех участников процесса обновления трассы — и для строителей, и для жителей», — сказал мэр.

В настоящее время Игорь Кобзев продолжает работу в северной столице области. В плане визита — посещение социальных учреждений, объектов строительства, благоустройства и ремонта.