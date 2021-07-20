Бандар-Сери-Бегаван, 20 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Правительство Брунея приостановило выдачу разрешений на въезд граждан из Индонезии после ухудшения эпидемиологической обстановки, сообщает CNN Indonesia.

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«В связи с текущей ситуацией с COVID-19 в Индонезии прием иностранных граждан, прибывающих из Индонезии, был временно приостановлен до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Брунея.

Правило распространяется на прибывающих из всех аэропортов Индонезии, включая иностранных граждан, следующих транзитом через Индонезию в Бруней.

Бруней — страна, которой удалось контролировать пандемию коронавируса в регионе Юго-Восточной Азии.