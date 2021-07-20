Элиста, 20 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам. Обращение к землякам опубликовано в социальных сетях 20 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Улица Дурова во время празднования Курбан-байрама раньше всегда была переполнена верующими

«Этот значимый праздник является олицетворением общечеловеческих ценностей и неотъемлемой частью духовного наследия мусульман. Он наполнен милосердием, добротой и заботой», — написал Хасиков.

Глава Калмыкии отметил, что мусульманская община всегда способствовала укреплению мира и справедливости, бережно относилась к духовно-культурному наследию ислама, и пожелал землякам счастья, благополучия, здоровья и успехов.