Калуга, 20 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. На дорогах Калуги за шесть месяцев 2021 года произошло 25 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков. 30 человек получили травмы различной степени тяжести. За аналогичный период 2020 года произошло 19 ДТП: два ребёнка погибли и 18 детей пострадали. Об этом 20 июля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель отдела ГИБДД УМВД России по городу Калуге Екатерина Линькова.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации, профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма, на территории Калуги с 22 июля по 5 августа состоится оперативно-профилактическое мероприятие «Юный участник дорожного движения». В рамках мероприятия особое внимание сотрудников дорожной полиции будет направлено на пресечение правонарушений со стороны юных участников дорожного движения, на пресечение и выявление нарушений в сфере перевозки детей в транспорте, а также непредставление водителями преимущества пешеходам.

«Госавтоинспекция Калуги призывает участников дорожного движения быть особенно внимательными на дорогах по отношению к детям, а также соблюдать правила дорожного движения и элементарные меры предосторожности, что поможет избежать непоправимых последствий. Безопасность детей на дорогах не должна оставлять равнодушными взрослых. Ведь за случаями детского травматизма на дорогах всегда стоит безучастность взрослых к сохранению жизни и здоровья несовершеннолетних», — отметила Екатерина Линькова.